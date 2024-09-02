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محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تشدّد على منع الصيد في المحميات التي تقع بنطاقها

محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تشدّد على منع الصيد في المحميات التي تقع بنطاقها
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شدَّدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، على منع الصيد داخل نطاق المحميات التابعة لها، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة الطبيعية، وحماية الكائنات الفطرية من الانقراض.

وتهدف "الهيئة" من خلال هذا الإجراء، إلى تعزيز التوازن البيئي، والمحافظة على التنوّع في المحمية والمناطق التابعة لها، والحد من الآثار السلبية التي يسبّبها الصيد.

وأكّدت "الهيئة"، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين من أجل حماية الموارد الطبيعية، وتقوم فرقها الرقابية بتكثيف جهودها الميدانية باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق القوانين والأنظمة بحق المخالفين، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

الصيد
محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

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