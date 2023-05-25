تزامنًا مع بدء الإجازة المطولة.. الـ"سيتي ووك" تواصل عروض الفرح والمغامرات
تواصل منطقةُ السيتي ووك في تقويم فعاليات جدة 2023، عروضَها المميزة مع بدء الإجازة المدرسية المطولة، واستقبال الزوّار والسائحين، وسط أجواء من الفرح والمغامرات والجلسات العائلية.
ومن المنتظر أن تشهد مواقع الاحتفالات إقبالًا كبيرًا من الأسر والشباب للاستمتاع بالعروض والألعاب المتنوعة.
وتقدّم منطقةُ "سيتي ووك" العديدَ من العروض والفعاليات التي تمنح الزوّار فرصة الاستمتاع بالخيارات المتعددة المتوفرة فيها، ومشاهدة الفعاليات الترفيهية، وتجربة المغامرات والعروض المشوّقة، والألعاب المتنوعة، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.
كما يتّجه محبّو العروض الفنية والمسرحية والغنائية في منطقة "السيتي ووك" للمسارح والمواقع التي تلبّي رغباتهم بعروضها اليومية المتنوعة.
وتتميّز المنطقة بمناسبة فعالياتها لمختلف الأعمار، وتلبيتها لكل الأذواق والرغبات، كما توفّر الخدمات المتكاملة لزوّارها لقضاء أوقات لا تنسى من المتعة والترفيه.
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