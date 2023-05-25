تزامنًا مع بدء الإجازة المطولة.. الـ"سيتي ووك" تواصل عروض الفرح والمغامرات

وتقدّم منطقةُ "سيتي ووك" العديدَ من العروض والفعاليات التي تمنح الزوّار فرصة الاستمتاع بالخيارات المتعددة المتوفرة فيها، ومشاهدة الفعاليات الترفيهية، وتجربة المغامرات والعروض المشوّقة، والألعاب المتنوعة، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.