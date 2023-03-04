"أورام الأطفال" المصرية تُشيد بمؤسسة محمد بن فهد العالمية

وبرنامج "بسمة حياة" أحد برامج مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، وانطلق عام 2017م ضِمن مبادرات المؤسسة، التي تهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية مساندة لمرضى السرطان من الأطفال وأسرهم، ودعم البرامج والأنشطة التوعوية والوقائية؛ حيث إن البرنامج قام بتجهيز القاعات الترفيهية للأطفال المصابين بالأورام بعدد من المستشفيات بالدمام والرياض وجدة.