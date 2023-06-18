بنك التصدير والاستيراد السعودي يشارك في المؤتمر السنوي لمؤسسة TXF في البرتغال

ويعد مؤتمر TXF حدثًا دوليًا يجمع العديد من الخبراء والمهتمين في مجال تمويل الصادرات والوكالات والمشاريع على مستوى العالم، حيث شهد مؤتمر هذه السنة مشاركة أكثر من 50 دولة بحضور عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين، وأقيم خلاله مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل بحضور 130 متحدثًا، كما تم على هامش المؤتمر الاحتفاء بمناسبة مرور 10 سنوات على إقامة المؤتمر.