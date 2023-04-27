"العدل": توثيق 30 ألف عقد إلكتروني للزواج عبر "ناجز" خلال أول 3 أشهر من 2023

ويمكن للزوجين الراغبيْن في الاطلاع على وثيقة عقد الزواج، الدخول على بوابة "ناجز"، والاطلاع على تفاصيل الوثيقة من خلال الدخول على الحالات الاجتماعية، ثم الدخول على الوثائق المعتمدة، كما يمكن التحقق من الوثيقة من خلال الدخول على خدمات التحقق في بوابة ناجز، وبعد ذلك التحقق من عقد زواج.