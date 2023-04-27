"العدل": توثيق 30 ألف عقد إلكتروني للزواج عبر "ناجز" خلال أول 3 أشهر من 2023

كشفت وزارة العدل أن إجمالي عدد توثيق العقود الإلكترونية للزواج، بلغ 30 ألف عقد، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023م.
وقالت الوزارة: يمكن توثيق عقد الزواج إلكترونيًّا في أي وقت من خلال الدخول على خدمة إنشاء عقد زواج من خدمات الحالات الاجتماعية على بوابة ناجز Najiz.sa، واختيار الجهة، ثم إدخال بيانات مقدم الطلب وبيانات الأطراف، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، وتقديم الطلب حيث يتم معالجته خلال 48 ساعة.
وأضافت: تهدف الخدمة إلى توثيق البيانات إلكترونيًّا، وأتمتة إجراءات عقد الزواج بشكل إلكتروني، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان؛ الأمر الذي من شأنه أن يُحدِث تحولًا إيجابيًّا كبيرًا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة من خلال التكامل مع وزارة الداخلية؛ بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.
ويمكن للزوجين الراغبيْن في الاطلاع على وثيقة عقد الزواج، الدخول على بوابة "ناجز"، والاطلاع على تفاصيل الوثيقة من خلال الدخول على الحالات الاجتماعية، ثم الدخول على الوثائق المعتمدة، كما يمكن التحقق من الوثيقة من خلال الدخول على خدمات التحقق في بوابة ناجز، وبعد ذلك التحقق من عقد زواج.