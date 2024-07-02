كيف يمكن للمسافرين ضمان حماية أمتعتهم الثمينة وتعويضها عند فقدانها؟

شدد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي على ضرورة توضيح حقوق السائح باللغتين العربية والإنجليزية؛ لضمان فهمها من قبل الجميع، موضحًا أن هذه الخطوة تسهم في حماية حقوق السياح، وتعزز من تجربتهم السياحية في المملكة.
ومن خلال لقائه في برنامج "الشارع السعودي" على قناة السعودية، أكد "الوهيبي" أهمية إفصاح المسافرين عن الأشياء الثمينة في أمتعتهم لشركة الطيران، موضحًا: "إذا كان لدى المسافر أشياء ثمينة في الأمتعة، يجب عليه إبلاغ شركة الطيران؛ لضمان حمايتها والحصول على التعويض المناسب في حال فقدانها أو تلفها."
وفيما يتعلق بحالات الغش والاحتيال من شركات السياحة الوهمية، نصح "الوهيبي" السائحين بالتوجه فورًا إلى الجهات المختصة لتقديم شكوى رسمية، وأضاف قائلاً: "عندما يتعرض السائح لعملية غش واحتيال من شركة سياحة وهمية، يجب عليه الاحتفاظ بجميع الأدلة والمستندات المتعلقة بالعملية الاحتيالية، مثل الإيصالات والبريد الإلكتروني، لتقديمها كأدلة."
واختتم "الوهيبي" حديثه بالتأكيد على أن نظام السياحة في السعودية يحفظ حقوق السياح ويضمن لهم تجربة سياحية آمنة ومريحة، مضيفًا أن المملكة تسعى جاهدة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات التي تحمي حقوق السياح وتضمن لهم تجربة مميزة.