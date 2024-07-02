كيف يمكن للمسافرين ضمان حماية أمتعتهم الثمينة وتعويضها عند فقدانها؟

ومن خلال لقائه في برنامج "الشارع السعودي" على قناة السعودية، أكد "الوهيبي" أهمية إفصاح المسافرين عن الأشياء الثمينة في أمتعتهم لشركة الطيران، موضحًا: "إذا كان لدى المسافر أشياء ثمينة في الأمتعة، يجب عليه إبلاغ شركة الطيران؛ لضمان حمايتها والحصول على التعويض المناسب في حال فقدانها أو تلفها."