كانو للعقارات تعين شركة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية لتقديم التصاميم الهندسية لمشروعها متعدد الاستخدامات الرائد "1890 بوليفارد الرياض"

من جانبه، صرح السيد محمد عبد الإله الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة كانو للعقارات: "يُمثل مشروع "1890 بوليفارد الرياض" خطوةً محوريةً نحو تحقيق رؤيتنا الطموحة لتطوير مشاريع متعددة الاستخدامات وعالية الجودة حول منطقة الخليج العربي، مع مواكبة وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات النابضة بالحياة مثل مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. ولا يقتصر هذا المشروع الرائد على تقديم مساحة تجارية فحسب، بل يقدم مزيجًا متنوعًا من الخدمات التجارية والسكنية بالإضافة إلى المكتبية، والتي تتضمن ذلك خدمات الطلب من السيارات، وتشكيلة من الوحدات السكنية الفاخرة، بتصاميم متنوعة تلائم جميع الأذواق، إلى جانب مساحات مكتبية عصرية مجهزة لتلبية احتياجات الشركات.