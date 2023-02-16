استشاري ومجرب لـ"سبق": ندمت لتأخري في الخضوع لـ"التكميم" بعد أن عشت سعادة الوزن المثالي!

وعن المخاوف والمحاذير من عمليات وجراحات السمنة أكد: "ثبت علميًا، وهذه من المستجدات التي ذكرت في هذا المؤتمر، أن عمليات البدانة بشكل عام آمنة، ولا يوجد خوف منها ، فقط يجب اختيار الظروف المناسبة والمكان والجراح المناسب" مضيفًا أن "تقارير علمية تُثبت أن عمليات السمنة أكثر أمانًا من بعض الإجراءات الجراحية التي نجريها بشكلٍ يومي مثل عمليات استئصال المرارة والزائدة وغيرها"!