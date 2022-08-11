"تعليم الليث" يعتمد إجراءات النقل الداخلي لـ 803 معلمين ومعلمات

وأشار "العسافي" إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة، كما يمكن للذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة النقل الداخلي، الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور، خلال الفترة من 13 إلى 15/ 1/ 1444 هـ، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك التظلم واتخاذ الإجراء اللازم.