"تعليم الليث" يعتمد إجراءات النقل الداخلي لـ 803 معلمين ومعلمات

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي 1443هـ.
وهنأ "الحازمي" المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي قام بها منسوبو ومنسوبات قسم شؤون المعلمين طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقًا للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة، والتي اتسمت بالدقة والشفافية، وبناءً على إجراءات المفاضلة والاحتياج، متمنيًا أن تحقق الحركة مزيدًا من الاستقرار والعطاء.
من جانب آخر، أوضح مدير شؤون المعلمين عبيد بن مديني العسافي، أن العدد الإجمالي للمتقدمين للنقل الداخلي هذا العام بلغ 1401 معلم ومعلمة، وتحقق النقل لـ 803 من المتقدمين والمتقدمات وبنسبة بلغت 58%.
وأشار "العسافي" إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة، كما يمكن للذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة النقل الداخلي، الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور، خلال الفترة من 13 إلى 15/ 1/ 1444 هـ، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك التظلم واتخاذ الإجراء اللازم.
ودعا المشمولين بالحركة إلى ضرورة إخلاء طرفهم من مدارسهم السابقة، والمباشرة مع عودة المعلمين والمعلمات يوم الأحد الموافق 1/ 2/ 1444 هـ في مدارسهم المنقولين إليها.