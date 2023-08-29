تنفذه الأكاديمية السعودية.. إطلاق برنامج "Fuel" لتدريب 100 ألف من أبناء الوطن على الوظائف الرقمية في سنته الأولى

وأكّد الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية محمد بن عبدالمحسن السحيم أن الشراكة تأتي في إطار حرص الوزارة والأكاديمية على تنمية قدرات أبناء الوطن الرقمية، مشيرًا إلى أن برنامج "FUEL" يأتي متسقًا مع أهداف الأكاديمية الساعية إلى تزويد الشباب بالأدوات اللازمة للنجاح في عصر الاقتصاد الرقمي، لافتًا الانتباه إلى أنه سيسهم في صناعة جيل من المهنيين الأكفاء الذين سيكون لهم بصمتهم في نمو الاقتصاد الرقمي وزيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًا للتقنية والابتكار.