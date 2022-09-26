فيديو مؤثر.. هكذا استقبل الفائز من بنغلاديش في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم

جاء ذلك في مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي عقب الانتهاء من المسابقة الدولية التي أقيمت في المسجد الحرام بمشاركة 153 متسابقاً من مختلف قارات العالم، حيث استقبل حشد كبير من أعيان ومسؤولي بنغلاديش، المتسابق صالح الذي رفع اسم بلده عالياً في المسابقة الدولية التي شارك فيها نحو 111 دولة من مختلف دول العالم.