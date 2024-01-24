"الزيد" رئيسًا لمجلس إدارة "السعودية للكهرباء" لـ 4 سنوات

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 الموافقة على تعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد رئيسًا للمجلس لدورته الثامنة الجديدة، والتي تبدأ من 21/ 1/ 2024م، ومدتها 4 سنوات تنتهي في 20/ 1/ 2028م.
وذكرت الشركة أن المجلس وافق على اختيار الدكتور نجم بن عبدالله الزيد رئيسًا لمجلس الإدارة، والدكتور رائد بن ناصر الريس نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، كما وافق المجلس على تشكيل اللجان المنبثقة وهي كما يلي: "1- اللجنة التنفيذية. 2- لجنة المراجعة. 3- اللجنة الفنية. 4- لجنة الترشيحات والمكافآت. 5- لجنة المخاطر والالتزام. 6- لجنة الصحة والسلامة والأمن والبيئة والاستدامة.
وبهذه المناسبة، عبّر الدكتور نجم بن عبدالله الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة عن خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الثقة والدعم المتواصل الذي تحظى به الشركة السعودية للكهرباء لتكون محركًا وداعمًا لمسيرة النمو والتطور الاقتصادي والتنموي الذي تشهده المملكة.
وثمّن في الوقت ذاته التوجيهات والمتابعة الدائمة من منظومة الطاقة بقيادة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي لا يألو جهدًا في تقديم كل الدعم والتوجيهات والمتابعة وتذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ليستمر داعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وقال "الزيد": في الوقت الذي نشكر فيه مساهمي الشركة على ثقتهم ودعمهم والجهود المتميزة للإدارة التنفيذية، فإننا نقدّر ونفخر بالجهود والإنجازات التي حققتها الشركة في السنوات الماضية، والتي وصلت ذروة إنجازاتها في الدورة السابقة للمجلس، حيث شهدت الشركة تطورًا نوعيًا في أدائها التشغيلي والرأسمالي، وفي مختلف القطاعات والأنشطة، ولعل من أبرزها ارتفاع عدد المشتركين الذين وصلتهم الخدمة الكهربائية إلى ما يزيد على 11 مليون مشترك.
وكان مساهمو الشركة السعودية للكهرباء انتخبوا تسعة أعضاء في المجلس الجديد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين، والتي عُقِدَت مساء يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وشارك في الاجتماع (عبر وسائل التقنية الحديثة) ما يزيد على (88.8%) من مساهمي الشركة، ويتكون مجلس الإدارة الجديد الذي انتُخِب من الأعضاء:
1- الدكتور نجم بن عبدالله الزيد.
2- الدكتور رائد بن ناصر الريس.
3- الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري.
4- المهندس سكوت بروتشازكا.
5- المهندس عبدالعزيز بن أحمد النعيم.
6- الأستاذ تشيونج سيونج.
7- الأستاذ خالد بن سالم الرويس.
8- الدكتور محمد بن سعيد عويض.
9- الأستاذ محمد بن عبدالرحمن البليهد.