"الزيد" رئيسًا لمجلس إدارة "السعودية للكهرباء" لـ 4 سنوات

وقال "الزيد": في الوقت الذي نشكر فيه مساهمي الشركة على ثقتهم ودعمهم والجهود المتميزة للإدارة التنفيذية، فإننا نقدّر ونفخر بالجهود والإنجازات التي حققتها الشركة في السنوات الماضية، والتي وصلت ذروة إنجازاتها في الدورة السابقة للمجلس، حيث شهدت الشركة تطورًا نوعيًا في أدائها التشغيلي والرأسمالي، وفي مختلف القطاعات والأنشطة، ولعل من أبرزها ارتفاع عدد المشتركين الذين وصلتهم الخدمة الكهربائية إلى ما يزيد على 11 مليون مشترك.