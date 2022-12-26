"التعاون الإسلامي": تعليق عمل الموظفات في أفغانستان سيهدّد العمليات الإغاثية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن بالغ قلقه بشأن قرار وزارة الاقتصاد لسلطات الأمر الواقع في كابل، الذي تأمر بموجبه المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية كافة، بتعليق عمل الموظفات حتى إشعار آخر، الذي جاء في أعقاب صدور قرار مماثل قبل أيام قليلة يحظر التحاق النساء والفتيات الأفغانيات بالمؤسسات الجامعية.