عن العاجزين عن تسديد المخالفات المرورية! "الجميلي": أدهشني رفض البعض مساعدة محدودي ومعدومي الدخل

البعض لم يقرأ.. وركّز على التبرع

ويبدي "الجميلي" دهشته من بعض الردود، ويقول: "ذلك المقال وما حمله من أطروحات وحلول حظي بالانتشار في مواقع التواصل، وكذا بالأصداء الكبيرة والتعليقات الواسعة؛ طبعًا لقد أسعدني ذلك التفاعل كله، المعارض منه قبل المؤيد، ولكن ما لمسته أن طائفة من المعلقين لم يطلعوا على تفاصيل المقال، بل اعتمدوا على عنوانه ومقاطع نُقلت منه في بعض الحسابات، وكان التركيز فيها فقط على قضية التبرع، ومعها تعجب (أعزاء) كيف نساعد من خالف أو يخالف الأنظمة؟!".