شاهد.. أمطار الصباح بالرياض تُرافق الموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم

وبحسب المركز الوطني للأرصاد لحالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين في المملكة؛ لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق: (عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، تمتد إلى أجزاء من مناطق: (القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية). كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، والفرصة مُهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة نجران وجازان.