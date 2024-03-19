"نايف العربية للعلوم الأمنية" تفتح القبول للدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي

واختتم "الريس" تصريحه بالتأكيد أن كل ما حققته الجامعة في مجالات اختصاصها جاء بتوفيق الله ثم بالدعم الكبير الذي تتلقاه الجامعة من القيادة الكريمة في دولة المقر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والدعم والاهتمام والرعاية من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه وزراء الداخلية العرب، كما أن الجامعة حريصة على استثمار علاقاتها العربية الواسعة وشراكاتها الإستراتيجية الدولية في تطوير برامجها بما ينعكس إيجابًا على جهودها الهادفة إلى تحقيق تطلعات وزراء الداخلية العرب وترسيخ أمن مجتمعاتنا العربية والمجتمع الدولي.