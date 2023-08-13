شركة center3 التابعة لمجموعة stc تتعاون مع Oracle لتوسيع نطاق خدمات الحوسبة السحابية في السعودية

أعلنت شركة center3 المركز الإقليمي الرقمي الرائد في تقديم خدمات الاستضافة والبيانات في منطقة الشرق الأوسط وإحدى الشركات التابعة لمجموعة stc، عن تعاونها الاستراتيجي مع شركة Oracle لتوفير خدمات البيانات والاستضافة لمنطقة سحابة عامة من Oracle المخطط مقرها في مدينة الرياض، بالإضافة الى زيادة توسيع نطاق منطقة Oracle السحابية الواقعة حاليا في مدينة جدة، والذي سيسهم بدوره في تسريع إطلاق خدماتCloud Infrastructure (OCI) Oracle لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.