أمانة الجوف تضبط مستودعًا مخالفًا يحوي أجهزة طبية ومستحضرات تجميلية في سكاكا

ضبطت أمانة منطقة الجوف، ممثلة في إدارة الرقابة الصحية، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعًا مخالفًا داخل أحد الأحياء السكنية بمدينة سكاكا، يحتوي على كميات كبيرة من المنتجات الطبية والتجميلية غير المرخصة.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة، عمر الحموان، أن الفرق الرقابية رصدت الموقع وضبطت داخله 350 جهازًا طبيًا، و5600 مستحضر تجميلي وصحي، إضافة إلى 200 علبة حليب أطفال، كانت مخزّنة في منشأة غير نظامية وغير مرخصة.
وأكد الحموان أنه تم التحفّظ على جميع المضبوطات، وإغلاق المنشأة فورًا، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية ستتواصل خلال الفترة المقبلة بتوجيه ومتابعة مباشرة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، لضمان سلامة المنتجات وتطبيق الأنظمة.