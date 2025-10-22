أمانة الجوف تضبط مستودعًا مخالفًا يحوي أجهزة طبية ومستحضرات تجميلية في سكاكا

وأكد الحموان أنه تم التحفّظ على جميع المضبوطات، وإغلاق المنشأة فورًا، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية ستتواصل خلال الفترة المقبلة بتوجيه ومتابعة مباشرة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، لضمان سلامة المنتجات وتطبيق الأنظمة.