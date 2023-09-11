بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوقّع اتفاقية تعاون مشتركة مع بنك الهند لتنمية الصناعات الصغيرة SIDBI

يُذكر أن هذه الاتفاقية التي عقدها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي امتداد لمذكرة التفاهم الموقعة مع البنك الهندي في ديسمبر الماضي لعام 2022 والتي نتج عنها تنظيم عدة ورش عمل وزيارات مشتركة بين الطرفين لتطوير هذا التعاون، وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لجهود البنك في زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية السعودية 2030م