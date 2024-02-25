أمير المدينة المنورة يزور وادي الفرع المحافظة "الحالمة" على ضفاف سيدة المدن

تفقّد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز "المحافظة الحالمة" محافظة وادي الفرع ومركز اليتمة اليوم، وذلك في إطار جولاته للاطلاع على الخدمات العامة المقدمة لسكان وزوار محافظات المنطقة والاطمئنان على شؤون المواطنين فيها.
وخلال الجولة، دشّن الأمير سلمان بن سلطان، المبنى الجديد لمحافظة وادي الفرع، واطّلع على أقسام وإدارات المحافظة، وذلك بحضور المحافظ طائع بن سعد المشيطي، كما ترأس اجتماع المجلس المحلي بمحافظة وادي الفرع بحضور رئيس وأعضاء المجلس، واطّلع خلال الاجتماع على تقرير إدارات وأقسام المحافظة، وأبرز المشروعات القائمة، والاحتياجات المستقبلية لخدمة المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها.
كما زار أمير المنطقة مركز اليتمة، بحضور رئيس المركز سلطان أبوربعة السهلي، والتقى مديري القطاعات والأجهزة الحكومية في المركز، كما قام بجولة تفقدية شملت المعالم الرئيسية، ووقف على المشروعات التطويرية والتنموية الجاري تنفيذها لخدمة السكان والزوار.
يُذكر أن وادي الفرع إحدى المحافظات السياحية في منطقة المدينة المنورة، حيث شهدت خلال الأشهر الماضية توافد العديد من الزوار من داخل المملكة وخارجها، فيما تعد صاحبة المكانة الاستراتيجية؛ لكونها تقع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وارتباطها بين طريقي الهجرة والساحل الغربي، وإنتاجها للتمور في العقود السابقة، والتي تعرف بـ "التمرة الفرعية" نسبة لاسمها.
وغير بعيد عن المحافظة، يتوقف التاريخ عند العيون التاريخية ومواقع منذ العهد النبوي، وقرى وبيوت قديمة تدل على ما كانت عليه محافظة وادي الفرع في القرون السابقة، وتستمر أيضاً في القرى الأثرية الأخرى، والتي تشكل تحفة معمارية في قلب المحافظة، فضلاً عن العيون التي تقع على امتداد وادي الفرع، وتعود بعضها صدقة عن الصحابة، رضي الله عنهم.
وتضم محافظة وادي الفرع حول 7 مراكز، وأكثر من 10 قرى، فضلاً عن روافد وجبال المحافظة، والتي تدرس من قبل بعض الجهات المعنية لدراسة تطويرها، فيما ينتظر أبناء المحافظة تطوير بعض الأماكن.