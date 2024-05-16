ولي العهد يسلم رئاسة القمة العربية إلى البحرين.. ويؤكد: المملكة أولت أهمية بالغة بالقضايا العربية

ويجتمع القادة العرب، في إطار فعاليات الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية، للتباحث في مجموعة من القضايا المشتركة؛ ومن أبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة، والأزمة في السودان والتطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في مجالات مختلفة.