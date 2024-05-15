"زين السعودية" تعلن عن استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال لتوسعة شبكتها للجيل الخامس (5G)

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر: نسعد اليوم بأن نعلن عن هذا الاستثمار الضخم لتوسعة شبكتنا كامتدادٍ لنهجنا في تسخير أفضل الإمكانات التقنية لخدمة مجتمعنا، بعد أطلاقنا أكبر شبكة للجيل الخامس (5G) في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والثالثة على مستوى العام، تماشياَ مع استراتيجية الشركة المرتكزة إلى توظيف أحدث التقنيات لتمكين تحوّل رقمي حقيقي ومستدام. ولعل أبرز ما يميز هذا الاستثمار النوعي هو اتساع دائرة الأثر الذي سيحدثه ليمسّ التجربة الرقمية للأفراد والمؤسسات، ويسهم في انتقال المملكة ومواكبتها لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة؛ إلى جانب الدور الهام لهذه الخطوة في تسخير التقنية لإثراء الرحلة الروحانية للحجاج والمعتمرين، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة وتوفير سرعات أعلى بأوقات استجابة قياسية، ومما يعزز فرص التمتع بتجربة رقمية متكاملة لكلٍّ من الأفراد وقطاع الأعمال ونحن نقوم بكل ذلك في إطار من الشمولية الرقمية والاستدامة لتحقيق أثر تنموي حقيقي يمس حياة الفرد والمجتمع في المملكة ويساهم في تعزيز مكانة السعودية كمنصّة عالمية للابتكار والحلول الرقمية والاتصالات وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030".