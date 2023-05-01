"مودة مكة" تُقدِّم 2207 طلاب وطالبات بمشروع "تحدي غرس القيم" التوعوي

وتفصيلاً، أوضحت "بيان مسعود"، مساعد المدير العام للبرامج، أن عدد الأفلام التوعوية القيمية التي أنتجها الطلاب المشاركون بلغ 206 أفلام، منها 91 فيلمًا مرشحًا للمرحلة النهائية للفوز بالتحدي، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون مشاهدة بعد انتشارها على منصة اليوتيوب من قِبل الفِرق الطلابية المشاركة، وسيتم اختيار 15 فيلمًا فائزًا خلال الحفل الختامي المستهدف إقامته بتاريخ 31 مايو 2023م في جامعة الأعمال والتكنولوجيا بمدينة جدة.