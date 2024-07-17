الأحد القادم.. جامعة الباحة تبدأ قبول ذوي الإعاقة المعفيين من "القدرات والتحصيلي"

أعلنت جامعة الباحة ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل اليوم، عن بدء استقبال طلبات القبول للعام الجامعي 1446هـ برنامج البكالوريوس لذوي الإعاقة المعفيين من اختبارات القدرات والتحصيلي، بدءاً من يوم الأحد 15 من الشهر الحالي، وذلك وفق الضوابط والآليات التي ستعلنها العمادة على الموقع الرسمي.