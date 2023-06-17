مجموعة stc تشارك في أكبر مزاد عالمي لائتمان الكربون الطوعي في نيروبي

في حدث فريد من نوعه، شهد المزاد الذي أقيم في نيروبي- كينيا العديد من الفرص الاستثنائية للحصول على أرصدة الكربون من الدرجة الأولى والمتوافقة مع معايير "كورسيا" (CORSIA) والمسجلة لدى منظمة "فيرا" (Verra)، ونجح المزاد في بيع أرصدة كربون تخطت الرقم القياسي للعام السابق في أكتوبر 2022.
وشاركت 16 شركة من المملكة العربية السعودية ومختلف أنحاء العالم، وضمت مجموعة stc (ممكّن التحول الرقمي)، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة الخطوط السعودية، والبنك الأهلي السعودي، وشركة عبداللطيف جميل، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وإينووا التابعة لنيوم (ENOWA)، وشركة العليان، وبنك الخليج الدولي (GIB)، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية للجولف، وشركة أسمنت ينبع.
وشملت أرصدة ائتمان الكربون التي جرت المزايدة عليها، 18 مشروعًا تضمنت مشاريع متنوعة تتفادى إصدار الانبعاثات الكربونية وتعمل على إزالتها، ويتركز نحو ثلاثة أرباع هذه المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول جنوب صحراء إفريقيا؛ بما في ذلك مشاريع في كينيا وبوروندي ورواندا والمغرب وأوغندا ومصر وجنوب إفريقيا. وقد ساعدت هذه الأرصدة في تمويل مشاريع توريد مواقد طهي نظيفة ومحسّنة، ومشاريع للطاقة المتجددة في هذه الدول.
وبتلك المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في stc المهندس عبدالله الكنهل: "حصلت مجموعة stc اليوم على أرصدة الكربون من الشركة الإقليمية لسوق الكربون الطوعي (RVCMC)، في أكبر حدث مزاد طوعي لائتمان الكربون الذي عُقِدَ في نيروبي، وستساعد هذه الاعتمادات في موازنة بعض الانبعاثات التي تنتجها stc؛ حيث نسعى جاهدين لتحقيق الحياد الكربوني ضمن جهودنا المستمرة لتنفيذ أجندة المجموعة للاستدامة".
وأضاف "الكنهل": "نستمر بتعزيز دورنا الاستراتيجي كممكن للتحول الرقمي في المملكة والمنطقة وتعظيم الآثار الإيجابية البيئية؛ فضلًا عن الاجتماعية والاقتصادية؛ وذلك التزامًا منا بتبني أفضل الممارسات المسؤولة ورفع المعايير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات".
وأفادت ريهام الجيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية": "سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لمواجهة تحدي تغير المناخ وآثاره. ويُظهِر المزاد أهمية الدور الذي تؤديه أسواق الكربون الطوعية في توجيه التمويل إلى المشاريع التي نحتاجها بشدة لتعزيز العمل المناخي".
وأضافت: "لقد عقدنا اليوم بنجاح أكبر مزاد لائتمان الكربون عالي الجودة، وقمنا ببيع أكثر من 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون. وكنا قد قمنا سابقًا ببيع 1.4 مليون طن من أرصدة ائتمان الكربون في المزاد الذي عقدناه في شهر أكتوبر من العام الماضي".
ويبرز نجاح المزاد، التزام المملكة العربية السعودية بالتعامل مع تغير المناخ؛ بما يتماشى مع المبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.