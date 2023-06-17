مجموعة stc تشارك في أكبر مزاد عالمي لائتمان الكربون الطوعي في نيروبي

وشملت أرصدة ائتمان الكربون التي جرت المزايدة عليها، 18 مشروعًا تضمنت مشاريع متنوعة تتفادى إصدار الانبعاثات الكربونية وتعمل على إزالتها، ويتركز نحو ثلاثة أرباع هذه المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول جنوب صحراء إفريقيا؛ بما في ذلك مشاريع في كينيا وبوروندي ورواندا والمغرب وأوغندا ومصر وجنوب إفريقيا. وقد ساعدت هذه الأرصدة في تمويل مشاريع توريد مواقد طهي نظيفة ومحسّنة، ومشاريع للطاقة المتجددة في هذه الدول.