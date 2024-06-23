800 زائر بالساعة.. أكثر من مليون و400 ألف زائر للروضة الشريفة منذ بداية ذي القعدة

بلغت إحصائية عدد زوار الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة للفترة من 1 ذي القعدة وحتى 14 من ذي الحجة من العام 1445هـ 1,403,640 زائرًا، وذلك وفق إحصائية نشرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي اليوم.
وأفادت الهيئة أن مساحة الروضة الشريفة تبلغ 330 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية 800 زائر بالساعة بمتوسط 10 دقائق لكل زائر، مبينةً بأن عدد الزائرين من الرجال بلغ 762,101، ومن النساء 641,539.
وأشارت إلى أن هناك 4 مراحل لإدارة تفويج الزوار إلى الروضة الشريفة، حيث يتم التحقق من حجز المواعيد عبر تطبيق نسك وتوكلنا، ومسح رمز الاستجابة السريع عبر الأجهزة الإلكترونية، ومن ثم توجيه الزوار إلى مناطق الانتظار داخل المسجد النبوي، ثم تفويجهم إلى داخل الروضة الشريفة.
وحرصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الجهات الأمنية والخدمية بالمسجد النبوي على التسهيل على الزوار والمصلين للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله وصاحبيه رضي الله عنهما، وتأتي هذه الجهود وفق تطلعات ولاة الأمر بما يسهم في خدمة الزوار والمصلين بالمسجد النبوي.