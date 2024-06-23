800 زائر بالساعة.. أكثر من مليون و400 ألف زائر للروضة الشريفة منذ بداية ذي القعدة

وأشارت إلى أن هناك 4 مراحل لإدارة تفويج الزوار إلى الروضة الشريفة، حيث يتم التحقق من حجز المواعيد عبر تطبيق نسك وتوكلنا، ومسح رمز الاستجابة السريع عبر الأجهزة الإلكترونية، ومن ثم توجيه الزوار إلى مناطق الانتظار داخل المسجد النبوي، ثم تفويجهم إلى داخل الروضة الشريفة.