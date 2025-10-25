"هيئة العناية بالحرمين": 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني

وأفادت الهيئة أن المدة الزمنية للطواف خلال الشهر ذاته بلغت (42) دقيقة، ومدة السعي (46) دقيقة، وأن (83%) من المعتمرين أدوه في الدور الأرضي، وبلغت المدة الزمنية للتحرك من الساحات إلى المطاف (15) دقيقة، ومن المطاف إلى المسعى مدة (13) دقائق.