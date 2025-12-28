"هيئة الطرق" تبدأ استخدام تقنية "تحسين سطح الطريق" لتعزيز السلامة المرورية

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التقنية جاءت كخطوة عملية نحو رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة مستخدمي الطرق وتعزيز جاهزية الشبكة، مؤكدةً استمرارها في تبني الحلول التقنية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية؛ بهدف تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق المتمثلة في الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف (IRAP)، مع الحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لتلبية الطاقة الاستيعابية للشبكة.