"الجبير" يلتقي وزيرة الطاقة البرتغالية ويبحثان التعاون في مجالات المناخ

الْتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وزيرة الطاقة والعمل المناخي في جمهورية البرتغال آنا فونتورا غوفييا، على هامش أعمال القمة الإفريقية للعمل المناخي والمنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.
وشهد اللقاءُ، بحثَ سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.
حضر اللقاء: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.