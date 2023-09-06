"الجبير" يلتقي وزيرة الطاقة البرتغالية ويبحثان التعاون في مجالات المناخ

الْتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وزيرة الطاقة والعمل المناخي في جمهورية البرتغال آنا فونتورا غوفييا، على هامش أعمال القمة الإفريقية للعمل المناخي والمنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.