البنك العربي الوطني anb يبادر إلى غرس 10 آلاف شتلة لافندر في عسير ضمن شراكته الاستراتيجية لمبادرة 10KSA

وشارك البنك العربي الوطني في مسارات المبادرة التي انطلقت يوم 8 ديسمبر 2025، عبر تبنّيه زراعة 10 آلاف شتلة لافندر في منطقة عسير، ضمن خطوة تهدف إلى الربط بين مجالات الصحة والبيئة والتمكين المجتمعي، وبشكل ملهم وإبداعي يجمع الأثر البيئي والتوعوي لبناء مجتمع صحي وبيئة مستدامة. حيث شاركت سمو الأميرة ريما موظفي وموظفات البنك والمتطوعين زراعة شتلات اللافندر في منتزه الأمير سلطان بعسير، في تعبير معنوي عن الوحدة والتضامن مع جميع المصابين والناجين وأسرهم.