البنك العربي الوطني anb يبادر إلى غرس 10 آلاف شتلة لافندر في عسير ضمن شراكته الاستراتيجية لمبادرة 10KSA

حلّ البنك العربي الوطني anb وامتداداً لمبادراته النوعية في مجال التوعية الصحية والبيئة المستدامة، شريكاً استراتيجياً للنسخة الجديدة من مبادرة 10KSA لعام 2025، والتي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بن بندر بن سلطان آل سعود تحت شعار "معاً لأجل الصحة"، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي حيال أهمية الوقاية من أمراض السرطان، وتشجيع الكشف المبكر وإجراء الفحوصات الدورية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية.
وشارك البنك العربي الوطني في مسارات المبادرة التي انطلقت يوم 8 ديسمبر 2025، عبر تبنّيه زراعة 10 آلاف شتلة لافندر في منطقة عسير، ضمن خطوة تهدف إلى الربط بين مجالات الصحة والبيئة والتمكين المجتمعي، وبشكل ملهم وإبداعي يجمع الأثر البيئي والتوعوي لبناء مجتمع صحي وبيئة مستدامة. حيث شاركت سمو الأميرة ريما موظفي وموظفات البنك والمتطوعين زراعة شتلات اللافندر في منتزه الأمير سلطان بعسير، في تعبير معنوي عن الوحدة والتضامن مع جميع المصابين والناجين وأسرهم.
وجاءت مشاركة البنك في المبادرة بالتعاون مع مؤسسة "مروج" غير الربحية والمنبثقة عن وزارة البيئة والزراعة، بهدف حماية وتعزيز البيئة الطبيعية عبر مشاريع وشراكات استراتيجية تسهم في زيادة الغطاء النباتي، ودعم التنوع البيولوجي، وتبني تقنيات الاقتصاد الدائري لمكافحة النفايات والحد من آثار التغير المناخي.
وتم اختيار شتلة "اللافندر" لرمزيتها ودلالة لونها على اعتباره اللون العالمي المعتمد والمتعارف عليه للتوعية بجميع أنواع السرطان.
وثمّنت سمو الأميرة ريما بن بندر آل سعود شراكة البنك العربي الوطني الاستراتيجية لمبادرة 10KSA، ودعمه المتواصل للمبادرات الوطنية ومساهمته في الوصول إلى مستهدفاتها، بما يعكس التزام البنك ووفائه بمسؤوليته المجتمعية.
من ناحيته، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد، على اعتزاز البنك بشراكته الاستراتيجية مع مبادرة 10KSA، وأن يكون جزءاً من الجهد الوطني الموجه لدعم أنشطتها، معتبراً أن دعم المبادرة يعد مسؤولية مجتمعية مشتركة، تتطلب من جميع أفراد ومؤسسات المجتمع أن يكونوا يداً واحدة لتعزيز الوعي للوقاية من السرطان وصولاً إلى مجتمع معافى.
وأضاف الرشيد، أن تبني البنك زراعة 10 آلاف شتلة لافندر في منطقة عسير تحت مظلة شراكته الاستراتيجية مع مبادرة 10KSA، يعود إلى الارتباط الوثيق بين أثر الاستدامة البيئية وصحة الإنسان وجودة حياته، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع الإنسان وتعزيز جودة حياته على رأس أولوياتها، وما يتفق بالتالي مع مستهدفات منظومة برامج البنك العربي الوطني للمسؤولية المجتمعية.
يذكر أن مبادرة 10KSA تحتفي هذا العام بالذكرى العاشرة لانطلاقتها، والتي أسستها سمو الأمير ريما بنت بندر للتوعية بأمراض السرطان وأهمية الوقاية منه، ويتم تنفيذها بدعم من وزارة الصحة والأمانة العامة للجنة الوزارية للصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الخارجية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تطوير منطقة عسير، وصندوق البيئة ومؤسسة مروج، إضافة إلى عدد من شركائها الاستراتيجيين وفي مقدّمتهم البنك العربي الوطني.