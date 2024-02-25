أكثر من 200 متحدث عالمي يجتمعون في الرياض لمناقشة تنمية القدرات البشرية.. الأربعاء المقبل

كما سيشهد مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية"، الإعلان عن شراكات ومشاريع كبرى، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، مع عدد من المنظمات العالمية، تحقيقاً لمستهدفات المؤتمر، والإسهام في تعزيز التعلّم مدى الحياة، وتجهيز القوى العاملة للاستعداد للمُستقبل، عبر مختلف الصناعات، مما يؤكد الالتزام والتعاون العالمي لتنمية القدرات البشرية، ويمكن التسجيل في المؤتمر من خلال الرابط