شاهد من بالي.. إسدال ستار مؤتمر آسيان الثاني "خيرية أمة" بـ13 توصية

3. الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال نشر الخير، والتسامح، والوسطية والاعتدال عبر رعايتها ومساهماتها الفاعلة في المؤتمرات والمحافل الدولية، ويثمن المؤتمر جهودَ المملكة في العناية بالكتاب والسنة من خلال مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف، والعناية بالحجاج والعمّار والزوار وخدمتهم وتسهيل أدائهم لمناسكهم، ويُشيد بمشروعات التوسعة التاريخية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وما تلقاه من دعمٍ سخي في سبيل ذلك؛ لأنها ترجمة حقيقية لخيرية الأمة وتعاونها.