طبيب بمستشفى قيا يُنقذ حياة مُصاب توقف قلبه جراء حادث مروري

وفي التفاصيل، تلقى المستشفى بلاغًا في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد منتصف الليل عن وقوع حادث مروري، وعلى الفور تم تحريك فرقة إسعافية طبية متكاملة التجهيزات، وعند الوصول للموقع تبين وجود حالة توقف للقلب لأحد المصابين.