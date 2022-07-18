طبيب بمستشفى قيا يُنقذ حياة مُصاب توقف قلبه جراء حادث مروري

استطاع طبيب من مستشفى قيا العام التابع لصحة الطائف، وفي ساعة متأخرة من الليل من إنقاذ حياة مُصاب تعرض لتوقف في عضلة القلب بعد حادث سير على طريق الطائف- الباحة.
وفي التفاصيل، تلقى المستشفى بلاغًا في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد منتصف الليل عن وقوع حادث مروري، وعلى الفور تم تحريك فرقة إسعافية طبية متكاملة التجهيزات، وعند الوصول للموقع تبين وجود حالة توقف للقلب لأحد المصابين.
وقام الطبيب الموجود بالفرقة بالبدء في الإنعاش القلبي الرئوي بداخل سيارة الهلال الأحمر، وتم ولله الحمد إنقاذ حياة المُصاب ووصوله للطوارئ بالمستشفى وعودة الحياة له، كما تم تقديم الخدمة العاجلة، واستدعاء أطباء الجراحة والعظام والتخدير، بعدها تم نقل المُصاب لمجمع الملك فيصل الطبي؛ لاستكمال العلاج بعد نجاح عملية الإنعاش القلبي الرئوي.