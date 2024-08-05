"المودة" تطلق 400 منتج توعوي يسلط الضوء على أبرز القضايا الأسرية المعاصرة وأسلوب معالجتها

أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية 400 منتج توعوي نوعي جديد يهدف إلى زيادة وعي المجتمع بقيمة الأسرة، وسيتم نشر 4 منتجات توعوية يوميًا، أولها منتج صباحي يتناول رسالة صباحية توعوية تقدم رسائل نوعية عن قضايا الأسرة ودعمها.
وتتضمن الحزمة الجديدة من مبادرات الجمعية منتج "اقتباسات المودة"، الذي يقتبس أبرز ما كُتب عن الشأن الأسري وأهميته بشكل مختلف، ومنتج "قصتي مع ابني"، الذي يناقش أبرز القصص التي شهدتها الجمعية بعد أخذ الموافقة على نشر القصة؛ ليعيش القارئ تجربة رحلة مستفيدي المودة، بالإضافة إلى منتج "إنفوجرافيك المودة"، الذي يتناول قضايا مختلفة للأسرة ويشرحها ويعرض الطرق الفعالة لحلها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي أن عدد مشاهدات المواد التوعوية بلغ خلال النصف الأول من العام 2024 أكثر من 13 مليون مشاهدة.
وأضاف أن الجمعية تستهدف هذا العام الوصول إلى 5 ملايين ومئتي ألف مشاهدة، وزيادة وعي المجتمع بقيمة الأسرة بنسبة 35%.
وأشار السمنودي إلى أن الجمعية تستهدف إنتاج محتوى توعوي أسبوعي ويومي، يسلط الضوء على أبرز القضايا الأسرية المعاصرة وأسلوب معالجتها، ويعزز القيم الأسرية عبر مجموعة متنوعة من المنتجات التوعوية.
وتشمل هذه المنتجات تخصيص رسائل توعوية للأيام العالمية، وإنتاج الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني "عائلة مودة"، وأربع حملات توعوية، وإنتاج مسلسل درامي كوميدي بالشراكة مع إحدى المنصات العالمية، بالإضافة إلى إنتاج مسلسل إذاعي كوميدي بعنوان "يوميات أبو مودة"، وأفلام وثائقية قصيرة تروي قصصاً أسرية ناجحة؛ لزيادة وعي المجتمع وإسهامه في تعزيز قيمة الأسرة.