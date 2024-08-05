"المودة" تطلق 400 منتج توعوي يسلط الضوء على أبرز القضايا الأسرية المعاصرة وأسلوب معالجتها

وتتضمن الحزمة الجديدة من مبادرات الجمعية منتج "اقتباسات المودة"، الذي يقتبس أبرز ما كُتب عن الشأن الأسري وأهميته بشكل مختلف، ومنتج "قصتي مع ابني"، الذي يناقش أبرز القصص التي شهدتها الجمعية بعد أخذ الموافقة على نشر القصة؛ ليعيش القارئ تجربة رحلة مستفيدي المودة، بالإضافة إلى منتج "إنفوجرافيك المودة"، الذي يتناول قضايا مختلفة للأسرة ويشرحها ويعرض الطرق الفعالة لحلها.