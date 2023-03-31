بلدية المظيلف تغلق عددًا من المنشآت الغذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية

فيما أكّد لـ"سبق" متحدّث بلدية المظيلف عبدالغني الغامدي، ‏استمرار الجولات الرقابية المكثّفة التي تنفّذها البلدية على كافة منافذ بيع وتقديم الأغذية خلال ‫شهر رمضان المبارك، ومن ذلك محلات المطاعم والوجبات السريعة؛ حيث يتم التأكد من سلامة المنتجات المستخدمة وأدوات ومكان التحضير، وصلاحية المنتجات الأولية والسلامة العامة، وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات النظامية بحقّ المخالفين، لافتًا إلى أن البلدية لن تألو جهدًا في متابعة ذلك؛ حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.