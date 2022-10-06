سفير التشيك: الطقس المُشمس في السعودية "نعمة".. ونرغب في تعليم طلابنا العربية

أكد سفير التشيك في السعودية "يواري كوديلكا" رغبته العالية في زيادة عدد الطلاب السعوديين المبتعثين إلى التشيك، وكذلك استقبال طلبتهم في السعودية؛ لتعلّم اللغة العربية وغيرها من المجالات، منوهاً بأن هناك العديد من المواضيع المحتملة، والكثير من الأعمال للتعاون بين الدولتين؛ لرفع مستوى العلاقة إلى درجة الشراكة الاستراتيجية، مما يقود إلى زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بينهما.