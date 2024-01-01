"التخصصات الصحية": بدء التقديم والقبول والتحويل لبرامج البورد السعودي والدبلومات لـ 2024

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن الجدول الزمني للتقديم والقبول والتحويل لبرامج البورد السعودي والدبلوم للعام التدريبي 2024، الذي يبدأ اعتباراً من أمس وحتى نهاية يوم 15 يناير، فيما سيكون الإعلان عن درجة التحكيم والدرجة النهائية في 27 فبراير 2024.