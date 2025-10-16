محليات

رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب لكأس العالم 2026

رفع رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني باسمه ونيابة عن منسوبي الرئاسة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة السابعة في تاريخه.

وعدّ معاليه التأهل إنجازًا وطنيًا يجسد دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتطوير القطاع الرياضي، راجيًا للمنتخب السعودي مزيدًا من التوفيق في المحفل العالمي القادم، وللوطن دوام الأمن والعز في ظل قيادته الحكيمة.

