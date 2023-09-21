أكثر من 45 فعالية ترسم فرحة اليوم الوطني في عدة مواقع سياحية وتراثية

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي حضره أعضاء اللجنة رؤساء الجهات المعنية، وجمع من الإعلاميين والإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، أعلن وكيل المحافظة عن تنفيذ أكثر من 45 فعالية متنوعة، في أكثر من 15 موقعًا سياحيًا وتراثيًا، تشمل 20 عرضًا حيًا، وألعابًا نارية، وحفلاً غنائيًا، وعروضًا جوية، وأمسيات شعرية، بمشاركة عدة جهات حكومية، وهي على التوالي: محافظة الأحساء، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الحرس الوطني، وزارة الرياضة، أمانة الأحساء، الهيئة العامة للترفيه، القوات الجوية الملكية السعودية، أمانة الأحساء، الهيئة العامة للتراث، غرفة الأحساء، جامعة الملك فيصل، نادي الأحساء الأدبي، جمعية الثقافة والفنون، الإدارة العامة للتعليم في المحافظة، التجمع الصحي، هيئة الصحفيين السعوديين، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى مشاركة مجموعة من شركاء القطاع الخاص، وأكثر من 1000 متطوع ومتطوعة.