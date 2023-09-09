سفير الهند بالسعودية: زيارة وليّ العهد ومشاركته في قمة مجموعة العشرين في "غاية الأهمية"

وأضاف: لرئاسة الهند لمجموعة العشرين دورٌ أساسيٌّ في فتح حلول شاملة يمكن أن تحلّ أكثر التحديات إلحاحًا في عصرنا ودفع التنمية الشاملة، والهند تولّت رئاسة مجموعة العشرين لعام 2023م، وجلبت 19 عضوًا "بما في ذلك الاتحاد الأوروبي"، بالإضافة إلى تسع دول ضيف وثلاث منظمات إقليمية، وستستضيف أكثر من 40 قائدًا من قادة العالم.