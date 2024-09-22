"مدني القويعية" يُخمد حريقًا فجر اليوم.. والجهات الأمنية تباشر التحقيق

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة القويعية من إخماد حريق اندلع في مركبة فجر اليوم الأحد في حي الجفونية بالقويعية، وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في ظروف وملابسات الحادثة.

وتفصيلاً كشفت المعلومات التي حصلت عليها سبق؛ أن المركبة تعود لأحد المقيمين من نوع هيونداي H1موديل 2010، أوقفها عند الساعة 11 مساء أمس أمام شقته، ونام ، وتفاجأ فجرًا بطرق باب شقته من الجيران، ويصرخون عليه "احترقت مركبتك"؛ كون الجيران استيقظوا على صوت انفجار إطارات المركبة ورائحة الحريق.

وأضافت المصادر بحضور فرقة الدفاع المدني بالقويعية، في وقت وجيز، وجرى تعامل الفرق معه وإخماده قبل انتشاره لكامل المركبة، وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة.