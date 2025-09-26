أمطار غزيرة على جنوب وغرب المملكة ورياح نشطة بالسواحل

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، فيما يُتوقّع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، ونجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20 و40 كم/ساعة، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. كما يُتوقّع أن يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين، ويصل إلى أكثر من مترين ونصف مع هطول الأمطار الرعدية، ما يجعل حالة البحر بين خفيف ومتوسط الموج، وقد يصبح مائجًا جنوبًا.

أما في الخليج العربي، فتكون الرياح سطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.