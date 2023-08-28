"الجبير" يلتقي وزير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة بليد السلوفينية، اليوم، وزير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين، وذلك على هامش الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر منتدى بليد الاستراتيجي الدولي 2023م.