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"الجبير" يلتقي وزير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها
عادل الجبير خلال لقائه نيلز أنين
عادل الجبير خلال لقائه نيلز أنين

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة بليد السلوفينية، اليوم، وزير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين، وذلك على هامش الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر منتدى بليد الاستراتيجي الدولي 2023م.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، كما جرت مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المؤتمر.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

وزير الدولة للشؤون الخارجية
عادل الجبير
مؤتمر منتدى بليد الاستراتيجي الدولي
نيلز أنين
وزير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

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