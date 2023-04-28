ستكشف عن قفزاتها الطموحة.. "كروز السعودية" تُشارك في معرض سوق السفر العربي الـ 30 بدبي

منذ إطلاقها في عام 2021، نجحت "كروز السعودية "في إتمام موسمين ناجحين للرحلات البحرية، بينما مازال موسمها الثالث مستمراً، مع حرصها على تعريف ركاب السفن السياحية على وجهات سياحية متنوعة على سواحل المملكة لم يتم اكتشافها من قِبل السياح الدوليين من قبل.