ستكشف عن قفزاتها الطموحة.. "كروز السعودية" تُشارك في معرض سوق السفر العربي الـ 30 بدبي

تستعد شركة "كروز السعوديةCruise Saudi "، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، للمشاركة في معرض "سوق السفر العربي ATM "2023، الذي سيعقد لمدة أربعة أيام في مدينة دبي.
وبذلك، تنضم الشركة إلى أبرز صناع القرار والخبراء الإقليميين لمناقشة مستقبل صناعة السياحة والسفر في المنطقة، وبحث سبل التعاون المهنية.
ويشهد المعرض في نسخته الثلاثين، والمقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 4 مايو 2023 بمركز دبي العالمي التجاري، زيادة في عدد العارضين بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، مع نمو في جميع قطاعات المعرض، مما يجعله الحدث السياحي الاحترافي الأكبر في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "كروز السعودية"، لارس كلاسن: "يعد سوق السفر العربي الحدث الدولي الرائد في مجال السفر والسياحة، ونحن في كروز السعودية متفائلون بالفرص التجارية المتاحة، ونتطلع إلى المشاركة في هذا الحدث المهم، إلى جانب كبرى الشركات في هذه الصناعة".
وتهدف "كروز السعودية" إلى تعزيز قطاع السياحة في المملكة من خلال جذب 1.3 مليون زائر للرحلات البحرية بحلول عام 2035، تماشيًا مع رؤية المملكة لعام 2030، لزيادة إجمالي الناتج المحلي من القطاع السياحي إلى 10%.
وأّكّد "كلاسن"، حماسه لإبراز النمو السريع لكروز السعودية وكيفية دعمها لمكانة المملكة كوجهة سياحية جديدة بارزة في المنطقة.
وأضاف: "بفضل موقعه الجغرافي الإستراتيجي، تعد المملكة نقطة التقاء مهمة، حيث يسكن نحو 250 مليون شخص في أوربا وآسيا وإفريقيا ضمن نطاق ثلاث ساعات من السفر الجوي إلى البحر الأحمر أو الخليج العربي، وتقود كروز السعودية تطوير صناعة الرحلات البحرية السعودية بشكل متكامل وبجودة عالمية".
منذ إطلاقها في عام 2021، نجحت "كروز السعودية "في إتمام موسمين ناجحين للرحلات البحرية، بينما مازال موسمها الثالث مستمراً، مع حرصها على تعريف ركاب السفن السياحية على وجهات سياحية متنوعة على سواحل المملكة لم يتم اكتشافها من قِبل السياح الدوليين من قبل.
وأعرب "كلاسن"، عن خطط توسع كروز السعودية مضيفاً: "مع الدعم الحكومي وشركائنا، تمكنا من تطوير مرسى ومحطة ركاب داخل ثلاثة موانئ وإمدادها بالبنى التحتية اللازمة لاستقبال السفن السياحية الدولية وركابها، هي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري على البحر الأحمر، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على الخليج العربي".
واختتم بالقول: "نسعى دائماً لتعزيز صناعة السياحة في المملكة، من خلال استقطاب مزيدٍ من شركات الرحلات البحرية السياحية لإضافة الموانئ السعودية إلى الموانئ الرئيسة ضمن مسارات سفنها، كما نعمل على تطوير مزيدٍ من الموانئ والتعاون مع شركائنا لتوفير باقة من الجولات الساحلية المتنوعة التي تلائم مختلف الفئات وعدد من المغامرات الشاطئية الممتعة".