انتظام أكثر من 494 ألف طالب وطالبة في تعليم منطقة مكة المكرمة في انطلاقة العام الدراسي 1447 هـ

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 494 ألف طالب وطالبة في 2496 مدرسة اليوم الأحد 8 ربيع الأول 1447 هـ ؛ في انطلاقة العام الدراسي الجديد 1447 – 1448هـ، وذلك في أجواء يسودها الحماس والسرور والشغف ببدء رحلة تعليمية جديدة، سبقها أعمال تهيئة لمنظومة التعليم في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة من خلال تهيئة المدارس، وتوفير الكوادر التعليمية، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتنفيذ خطط التشغيل والصيانة وتوفير التجهيزات اللازمة، لتوفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة وفاعلة للطلاب والطالبات، مرحبةً بعودة أبنائها الطلاب والطالبات والكادر التعليمي والإداري لمحاضن التعليم مؤكدةً أهمية الانطلاق الجاد والمسؤول من اليوم الأول، بما يعكس الالتزام والتطلّع نحو التميز، ويسهم في تحقيق مستهدفات التعليم وبناء مستقبل الوطن.