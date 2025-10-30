وزارة السياحة تلتقي عددًا من المستثمرين والمشغّلين في الجوف لبحث فرص تطوير القطاع بالمنطقة

عقدت وزارةُ السياحة لقاءً مع المستثمرين والمشغّلين في القطاع السياحي بمنطقة الجوف، وذلك في مقر الغرفة التجارية بالمنطقة، حيث ناقش المشاركون فرص تطوير القطاع في ظل المميزات التي تتمتع بها المنطقة، وسبل تمكين المستثمرين في قطاع الضيافة والأنشطة السياحية من الامتثال لنظام السياحة ولوائحه.