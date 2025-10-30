وزارة السياحة تلتقي عددًا من المستثمرين والمشغّلين في الجوف لبحث فرص تطوير القطاع بالمنطقة

عقدت وزارةُ السياحة لقاءً مع المستثمرين والمشغّلين في القطاع السياحي بمنطقة الجوف، وذلك في مقر الغرفة التجارية بالمنطقة، حيث ناقش المشاركون فرص تطوير القطاع في ظل المميزات التي تتمتع بها المنطقة، وسبل تمكين المستثمرين في قطاع الضيافة والأنشطة السياحية من الامتثال لنظام السياحة ولوائحه.
استعرض اللقاء إجراءات الوزارة الهادفة إلى تيسير رحلة المستثمر في الحصول على التراخيص، والحوافز التي تقدمها لتمكين المستثمرين ودعم تشغيل منشآتهم، ضمن جهود تنظيم القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة لزوار المنطقة.
كما تناول فرص توسيع الاستثمارات السياحية في الجوف، والتعريف ببرنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة، ومناقشة أبرز اشتراطات التراخيص السياحية وآليات تسهيلها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها وزارة السياحة في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة الإدارات المعنية؛ بهدف مناقشة التحديات لكل منطقة والعمل على معالجتها، بما يمكّن المشغّلين والمستثمرين ويعزّز التنمية السياحية المستدامة.