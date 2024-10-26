بالصور: الصقور الخضراء يحلقون في سماء "درع السند".. وهذه إمكانات الطائرات السعودية المشاركة

وتتمتع "تورنادو" بعدد من المميزات الأخرى، منها احتواؤها على محركَيْن توربينيَّيْن من طراز RB199، وتصل سرعتها إلى نحو 2340 كيلومترًا في الساعة، وبمدى قتالي يبلغ 550 كيلومترًا، ويمكنها حمل صواريخ موجهة وقصيرة المدى. كما تتميز بأنظمة توجيه حديثة ومتقدمة، منها نظام تحديد المواقع، ورادار دوبلر لضمان دقة الملاحة، وتحديد الأهداف، فضلاً عن أجهزة الاستشعار الحرارية والبصرية المستخدمة في الحروب الإلكترونية، وذلك وفقًا للمعلومات العسكرية المتوافرة عنها.