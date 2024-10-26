بالصور: الصقور الخضراء يحلقون في سماء "درع السند".. وهذه إمكانات الطائرات السعودية المشاركة

واصلت القوات الجوية الملكية السعودية مشاركتها في التمرين المشترك "درع السند"، الذي يجري تنفيذه في قاعدة مصحف الجوية بجمهورية باكستان الإسلامية، بمشاركة القوات الجوية لدول (مصر وتركيا وباكستان).
وأظهرت مجموعة من الصور لقطات لمشاركة الصقور السعودية في التمارين المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون مع القوات الباكستانية والقوات الأخرى المشاركة، و"إبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا الجوية، واكتساب المزيد من الخبرات القتالية للأطقم الجوية والمساندة في بيئة الحرب غير النظامية والإلكترونية"، وفقًا لما صرح به قائد القوات الجوية، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز.
وتشارك السعودية في "درع السند" بعدد ست طائرات مقاتلة من طراز "بانافيا تورنادو"، وهي مقاتلة متعددة المهام، قادرة على شن هجمات أرضية، ومهام دعم تكتيكية مختلفة، وتشارك في إنتاجها دول بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
وتتمتع "تورنادو" بعدد من المميزات الأخرى، منها احتواؤها على محركَيْن توربينيَّيْن من طراز RB199، وتصل سرعتها إلى نحو 2340 كيلومترًا في الساعة، وبمدى قتالي يبلغ 550 كيلومترًا، ويمكنها حمل صواريخ موجهة وقصيرة المدى. كما تتميز بأنظمة توجيه حديثة ومتقدمة، منها نظام تحديد المواقع، ورادار دوبلر لضمان دقة الملاحة، وتحديد الأهداف، فضلاً عن أجهزة الاستشعار الحرارية والبصرية المستخدمة في الحروب الإلكترونية، وذلك وفقًا للمعلومات العسكرية المتوافرة عنها.
وشاركت الطائرات التي دخلت الخدمة لأول مرة عالميًّا في عام 1979 في عدد من جبهات القتال بأنحاء متفرقة من العالم؛ فقد شاركت في العمليات العسكرية في كوسوفو، وليبيا، وأفغانستان، كما قاتلت ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، كما استُخدمت في عمليات التحالف العربي في اليمن.