اختتام أعمال مؤتمر القلب الدولي بالمدينة المنورة بحضور واسع من الممارسين الصحيين والمتخصصين في طب القلب

اختتم تجمع المدينة المنورة الصحي أعمال مؤتمر القلب الدولي، الذي استمر ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين من داخل المملكة وخارجها، وحضور واسع من الممارسين الصحيين والمتخصصين في طب القلب.
وشهد المؤتمر على مدى أيامه طرح أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض القلب، عبر جلسات علمية ثرية تناولت التداخلات القلبية، وجراحات القلب، والذكاء الاصطناعي في العناية القلبية، إضافة إلى محاور القلب لدى النساء، والعناية المركزة، وتمريض القلب، والصيدلة الإكلينيكية، والتصوير القلبي.
كما تضمن المؤتمر ورش عمل متقدمة قدمت تجارب تدريبية نوعية في مجالات التداخلات القلبية المعقّدة، والجراحات الدقيقة، والمحاكاة الطبية، بما ساهم في رفع مهارات الكوادر وتعزيز تبادل المعرفة بين المختصين.
وأكد تجمع المدينة الصحي أن المؤتمر شكّل منصة علمية رائدة جمعت الخبرات المحلية والدولية، وأسهمت مخرجاته في دعم مسيرة التحول في خدمات طب القلب، وتطوير الممارسات السريرية، وإبراز الدور المتقدم لمركز القلب بالمدينة المنورة.
وفي ختام الفعاليات، قدّم التجمع شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته ودعمه للمؤتمر، ولجميع الجهات المنظمة والمتحدثين والمشاركين، تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذا الحدث العلمي المرموق الذي يعزّز مكانة المدينة المنورة كمركز إقليمي للمعرفة الطبية المتقدمة.