صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص.. الرميان: نستهدف ضخ 1 تريليون ريال في المشاريع المحلية

ويستهدف الصندوق من خلال استراتيجيته ضخ ما يصل إلى 1 تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محليًّا، كما يستهدف زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% في نهاية عام 2025، وقد أسس الصندوق الإدارة العامة للتنمية الوطنية للإسهام في هذه الأهداف؛ حيث تركز على تحديد التوجهات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات في التنمية الاقتصادية وقياس الأثر لاستراتيجية الصندوق واستثماراته، وعملت الإدارة العامة للتنمية الوطنية على إطلاق مجموعة من البرامج ومنها برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة"، الذي يهدف إلى دعم وتطوير القدرات المحلية للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.