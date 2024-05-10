مباحثات بين السعودية ونيجيريا لتعزيز التعاون في الزراعة والأمن الغذائي

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وفقًا للمقومات الطبيعية العديدة التي يتمتع بها البلدان؛ من المساحة الشاسعة، والتنوع الطبيعي الغني، إلى جانب الموارد الزراعية والمنتجات الغذائية.